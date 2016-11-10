Новости экономики за 10.11.2016

Новости Беларуси. Выгоду от увеличения пассажиропотока в главной воздушной гавани Беларуси подсчитал наш экономический обозреватель. Почему национальный аэропорт «Минск» пользуется всё большей популярностью сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

НЕ ОСТАНАВЛИВАТЬСЯ НА ДОСТИГНУТОМ

Планы белорусского авиаперевозчика амбициозны, но вполне реальны. Сегодня рост пассажиропотока обеспечивают новые рейсы, обновление воздушного флота и транзитные перевозки.

С начала 2016 года прирост пассажиропотока – 23%.

Владимир Костин, директор департамента по авиации Министерства транспорта и коммуникаций Республики Беларусь:

Несколько лет назад была проведена реконструкция аэровокзального комплекса. Это здание рассчитано на обработку от 5,8 миллионов пассажиров в год. Сегодня мы уже переступили рубеж 50%. Я надеюсь, что такими темпами где-то через 2 года мы будем встречать 4-миллионного пассажира.

ОБРАТНАЯ СТОРОНА ПОПУЛЯРНОСТИ

Белорусские тушенка, сыры и шоколад чаще всего становятся объектом фальсификации на российском рынке. Потребителю под видом разрекламированных брендов предлагают некачественную подделку местного производства. Популярность белорусских продуктов в России напрямую связана с объёмом фальсификата.

С весны 2016 года в программе союзного мониторинга приняли участие 57 предприятий по 11 товарным группам. И лишь в 9% случаев были зафиксированы нарушения.

ИНТЕРЕС ИНВЕСТОРА

Растет интерес инвесторов в приобретении земельных участков под строительство автомоек, СТО и магазинов шаговой доступности. С начала 2016 года в Минске провели 137 аукционов по продаже недвижимости.

С молотка ушли 548 предметов торгов на общую сумму 16 миллиардов рублей. Из них более половины – это земельные участки.

Где за 8 лет были построены 55 объектов, еще 9 будут введены в эксплуатацию до конца 2016 года.

В стадии строительства находятся 65, ещё 112 проектируются.

Мария Милашевич, старший аналитик международной консалтинговой компании (Литва):

Эта та ниша, которая интересна, я думаю, не только литовским инвесторам. Мы, как соседи, естественно, более активные в этой сфере. Но это, безусловно, та сфера, где стоит ожидать развития как локальных, так и иностранных инвестиций.

ДЕФИЦИТ МЕЛОЧИ

Старые купюры крупного номинала практически полностью изъяты из оборота: на 98,3%. А вот с мелочью белорусы расстаются неохотно. Видимо, все еще не привыкли к монетам.

И если тенденция сохранится, то после 1 января могут возникнуть трудности с выдачей сдачи монетами.

Их просто не хватит. Регулятор предложил банкам бесплатно подкрепить субъекты хозяйствования монетами, в том числе при инкассации.

По итогам торгов на валютно-фондовой бирже доллар и российский рубль подорожали, евро снизился.

Официальные курсы на 11 ноября: евро – 2,08 белорусского рубля, доллар – 1,91.

Российский рубль – 3,01 белорусского за сотню.