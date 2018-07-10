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Подсчитали, где в Беларуси самая большая плотность личного транспорта: столица не вошла в тройку лидеров

10 июля 2018 19:03
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Новости Беларуси. Своя машина есть у каждого третьего белоруса. В среднем на тысячу жителей приходится не менее 313 легковушек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Плотность, кстати, больше, чем во многих странах Евросоюза. В Минске на тысячу человек приходится 320 авто. Несмотря на то, что этот показатель выше среднего по стране, столица не вошла даже в тройку лидеров. Самая большая плотность личного транспорта в Гродненской области. За ней идут Минская и Брестская. Замыкает рейтинг Гомельская область – 271 автомобиль на тысячу жителей.

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# Автомобили # Экономика # Сергей Савицкий

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