Подсчитали, где в Беларуси самая большая плотность личного транспорта: столица не вошла в тройку лидеров

Новости Беларуси. Своя машина есть у каждого третьего белоруса. В среднем на тысячу жителей приходится не менее 313 легковушек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Плотность, кстати, больше, чем во многих странах Евросоюза. В Минске на тысячу человек приходится 320 авто. Несмотря на то, что этот показатель выше среднего по стране, столица не вошла даже в тройку лидеров. Самая большая плотность личного транспорта в Гродненской области. За ней идут Минская и Брестская. Замыкает рейтинг Гомельская область – 271 автомобиль на тысячу жителей.