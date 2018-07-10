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Начало грибного сезона: какие цены встречаются на торговых рядах

10 июля 2018 18:59
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Новости Беларуси. На прошлой неделе специалисты предсказывали скорое начало грибного сезона, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

После обильных дождей бурный рост грибов ожидался со дня на день. И вот на рынке появились первые подосиновики. Цена пока кусается – 15 рублей за литровое ведерко. Но это только начало. Если будут идти дожди, ценник, вероятно, будет снижаться. Ранее на торговых рядах появились лисички по 17 рублей за килограмм. Перед выходными стоимость уменьшалась на 2 рубля, сейчас же вернулась к прежнему уровню.

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# Торговля в Беларуси # Экономика # Сергей Савицкий

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