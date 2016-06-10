Прямой эфир

Национальный банк снижает ставку рефинансирования до 20 % годовых

10 июня 2016 13:35
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Национальный банк снижает ставку рефинансирования. С 1 июля  показатель, от которого зависят проценты по вкладам и многие платежи по кредитам, составит 20% годовых. В настоящее время это 22%.

В Нацбанке отметили, что принятию данного решения способствовало, прежде всего, замедление инфляционных процессов.

Напомню, последний раз ставка рефинансирования изменялась 1 мая. Тогда она уменьшилась на 2 пункта, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Вадим Иосуб, старший аналитик компании «Альпари»:
Удешевление кредитов будет означать, что кредиты будут доступнее для бизнеса, их сможет взять большее количество предприятий, то есть не нужна будет заоблачная рентабельность для того, чтобы пользоваться кредитными ресурсами.

# Экономика # Ставка рефинансирования в Беларуси # Вадим Иосуб

Другие новости рубрики

Все новости
«Белагро-2016»: Андрей Кобяков посетил выставку продовольствия и рыбацкую деревню
10 июня 2016 10:43

«Белагро-2016»: Андрей Кобяков посетил выставку продовольствия и рыбацкую деревню

Совместный студенческий бизнес-инкубатор России и Беларуси: что это такое?
10 июня 2016 06:33

Совместный студенческий бизнес-инкубатор России и Беларуси: что это такое?

«Третий Форум регионов является совершенно конкретным, прагматичным и результативным»: председатели Комитета Совета Федерации в программе «Простые вопросы»
10 июня 2016 06:33

«Третий Форум регионов является совершенно конкретным, прагматичным и результативным»: председатели Комитета Совета Федерации в программе «Простые вопросы»