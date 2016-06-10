Национальный банк снижает ставку рефинансирования до 20 % годовых

Новости Беларуси. Национальный банк снижает ставку рефинансирования. С 1 июля показатель, от которого зависят проценты по вкладам и многие платежи по кредитам, составит 20% годовых. В настоящее время это 22%.

В Нацбанке отметили, что принятию данного решения способствовало, прежде всего, замедление инфляционных процессов.

Напомню, последний раз ставка рефинансирования изменялась 1 мая. Тогда она уменьшилась на 2 пункта, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Вадим Иосуб, старший аналитик компании «Альпари»:

Удешевление кредитов будет означать, что кредиты будут доступнее для бизнеса, их сможет взять большее количество предприятий, то есть не нужна будет заоблачная рентабельность для того, чтобы пользоваться кредитными ресурсами.