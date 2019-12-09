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Российские предприятия задолжали белорусским более 2 млрд долларов

09 декабря 2019 15:06
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Новости Беларуси. Задолженность российских компаний перед белорусскими сегодня превышает 2 миллиарда долларов. Больше всего недоплатили предприятиям Минпрома и концерна «Белнефтехим», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В последнее время принимаются серьезные меры по сокращению этого объема. Только усилиями Генпрокуратуры нашей страны удалось вернуть более 100 миллионов. Сейчас заявлено около 400 исков еще на 130 миллионов. Важно и то, что удалось прекратить создание так называемых мошеннических структур. Хозяйствующие субъекты не рискуют так поступать, видя, что вопросом занимаются правоохранительные органы. Кроме того, надежность потенциального партнера можно проверить и по базе, которую совместно создали белорусская и российская стороны.

Больше новостей экономики за 9 декабря здесь.

# Беларусь-Россия # Экономика # Сергей Савицкий

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