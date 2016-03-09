Международный валютный фонд: В мировой экономике возможен новый обвал

В мировой экономике возможен новый обвал. С таким предупреждением выступил Международный валютный фонд. Эксперты призывают политиков принять срочные меры в ответ на замедление экономического роста и новые угрозы, вызванные колебанием сырьевых и финансовых рынков.

Опасения фонда подтверждают и статистические данные из КНР. Объем китайского экспорта в долларовом выражении в феврале рухнул почти на 25,5%. И это самое значительное падение с начала 2009 года. МВФ ранее уже заявлял о дальнейшем ослаблении глобального экономического подъема и в апреле может понизить прогноз роста мирового ВВП на этот год, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.