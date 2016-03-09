Налоговая служба подвела итоги кампании по декларированию доходов

Новости Беларуси. Налоговая служба подвела итоги кампании по декларированию. Самый большой годовой доход показал житель столицы и он превысил 60 миллиардов рублей. К слову, это частное лицо, чье имя не разглашается, бьет рекорды по выплате налогов второй год подряд. Так, только от его доходов, в казну города поступит более шести миллиардов.

Всего в налоговые инспекции Минска представлено более 9 тысяч деклараций. Их общая сумма составила 124 миллиарда рублей, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Дмитрий Плевский, заместитель начальника отдела налогообложения физических лиц инспекции Министерства по налогам и сборам по Минску:

Предъявленные суммы подоходного налога на основании деклараций физическими лицами должны быть уплачены не позднее 15 мая 2016 года. В случае неуплаты данных сумм физические лица будут привлечены к административной ответственности в соответствии с ч.6 ст.13 Кодекса Республики Беларусь.