Новости экономики за 09.01.2020

Новости Беларуси. В каком виде белорусы предпочитают продавать и покупать иностранную валюту? Как изменились тарифы на просмотр кредитной истории? Сколько продали шампанского на новогодние праздники? Деловые новости в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Иностранная валюта продолжает терять популярность у белорусов. По итогам минувшего года продажа превысила покупку почти на 600 миллионов долларов. Всего граждане продали 9 миллиардов 763 миллиона долларов, в то же время купили только 9 миллиардов 166 миллионов. Интересно, что сдавали чаще наличную валюту, а приобретали больше в безналичном виде – здесь разница составила 820 миллионов долларов в эквиваленте.

БЕЛОРУСЫ В 2019 ГОДУ ПРОДАЛИ ИНОСТРАННОЙ ВАЛЮТЫ НА 597,7 МЛН ДОЛЛАРОВ БОЛЬШЕ, ЧЕМ КУПИЛИ

«БЕЛЛЕСБУМПРОМ» В МИНУВШЕМ ГОДУ ЗНАЧИТЕЛЬНО УВЕЛИЧИЛ ПРОИЗВОДСТВО

Отечественная деревообработка набирает неплохие темпы роста. «Беллесбумпром» отчитался об увеличении производства почти на 14 % только за 11 месяцев 2019 года. Всего с января по ноябрь произведено продукции почти на 1,5 миллиарда рублей.

В Минске к праздникам купили более 450 тысяч новогодних подарков

Лучшую динамику показала целлюлозно-бумажная отрасль. Здесь плюс составил 37,5 %. Растет и экспорт. За рубеж поставляется большая часть, до 70 % продукции. География торговли насчитывает 68 стран, но основными рынками являются Россия, Польша и Украина.