В Беларуси изменились тарифы на просмотр кредитной истории

Новости Беларуси. Электронный дешевле, бумажный дороже! В Беларуси изменились тарифы на просмотр своей кредитной истории, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Полный отчет в виде электронного документа гражданину теперь обойдется в 2 рубля 79 копеек (на 3 копейки меньше, чем по предыдущему тарифу). А вот бумажная версия аналогичного документа стала дороже на 98 копеек. Желающим получить ее в таком виде теперь придется заплатить 12 рублей и 83 копейки. При этом по-прежнему один раз в год кредитная история в виде отчета предоставляется бесплатно. Тарифы действуют для тех, кто хочет пользоваться услугой чаще.