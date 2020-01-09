Прямой эфир

В Беларуси изменились тарифы на просмотр кредитной истории

09 января 2020 15:51
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Электронный дешевле, бумажный дороже! В Беларуси изменились тарифы на просмотр своей кредитной истории, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Полный отчет в виде электронного документа гражданину теперь обойдется в 2 рубля 79 копеек (на 3 копейки меньше, чем по предыдущему тарифу). А вот бумажная версия аналогичного документа стала дороже на 98 копеек. Желающим получить ее в таком виде теперь придется заплатить 12 рублей и 83 копейки. При этом по-прежнему один раз в год кредитная история в виде отчета предоставляется бесплатно. Тарифы действуют для тех, кто хочет пользоваться услугой чаще.

Больше новостей экономики за 9 января здесь.

# Экономическая рубрика # Экономика # Сергей Савицкий

Другие новости рубрики

Все новости
Новости экономики за 08.01.2020
08 января 2020 15:22

Новости экономики за 08.01.2020

Нового министра экономики Александра Червякова представили коллективу ведомства
08 января 2020 10:00

Нового министра экономики Александра Червякова представили коллективу ведомства

Золотовалютные резервы Беларуси составляют 9,4 млрд долларов по итогам 2019 года
08 января 2020 09:48

Золотовалютные резервы Беларуси составляют 9,4 млрд долларов по итогам 2019 года