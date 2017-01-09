Новости экономики за 09.01.2017

Новости Беларуси. Хорошая новость для нынешних студентов. Стипендии для учащихся белорусских вузов возрастут, причем дифференцированно. Будут ли они зависеть от уровня знаний?

УЧИСЬ, СТУДЕНТ!

«Минималка» для учащихся белорусских вузов уже в январе 2017 будет 58 рублей 28 копеек, а максимальная стипендия – 93 рубля 25 копеек.

Иностранным студентам и лицам без гражданства стипендия увеличивается в три раза.

Минимум получат первокурсники и те, кто по итогам прошлой сессии получил средний балл 5. Коэффициенты, в зависимости от успеваемости, каждый вуз устанавливает самостоятельно.

Максимально размер стипендии может быть увеличен на коэффициент 1,6.

ПЛАТИТЬ ПО-НОВОМУ

Платить за техобслуживание лифтов и уборку подъездов будем по-новому. Отныне стоимость будут рассчитывать только исходя из количества жильцов, зарегистрированных в квартире, а не от общей площади жилья, как это было раньше.

Действующие тарифы на техобслуживания лифта – 69 копеек, за уборку в подъезде – 53 копейки.

По аналогичному принципу организации, осуществляющие эксплуатацию жилфонда и предоставляющие коммунальные услуги, будут возмещать затраты на электроэнергию, которая расходуется на освещение вспомогательных помещений и работу оборудования.

КТО ПРОДАЕТ ВОЗДУХ

Кто продает воздух?

Немецкие специалисты обратили внимание, что в среднем доля воздуха в упаковках составляет от 40 до 70%.

В основном это касается бумажной упаковки от риса, мюслей, кофе, растворимых продуктов быстрого приготовления и многих других позиций. В частности, в упаковке сухих утренних завтраков – 49% воздуха. Некоторым производителям это на руку. Наличие воздуха влияет на себестоимость продукции, и в результате потребители платят за то, чего не получают.

На первых на этой неделе валютных торгах белорусский рубль укрепился к корзине валют за счет роста к евро и российскому рублю.

Доллар вырос на полкопейки, курс на 10 января 1,95. Евро подешевел до 2 рублей 6 копеек.

Российский рубль снизился почти на полкопейки и за 100 российских дают 3 рубля 27 копеек белорусских, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.