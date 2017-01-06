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Минск планирует направить на дополнительные меры социальной поддержки горожан около 13 млн рублей

06 января 2017 18:11
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Новости Беларуси. Минск планирует направить на дополнительные меры социальной поддержки горожан около 13 миллионов рублей. В 2017 году такой помощью смогут воспользоваться около 47 тысяч горожан. Соответствующее решение принято Минским городским Советом депутатов.

В документе идет речь о ежемесячных и разовых выплатах. Также предусмотрены доплаты на питание учащихся в учреждениях образования, доплаты школьникам, детям-инвалидам на путевки в детские оздоровительные лагеря и санаторно-курортные организации. Часть средств пойдет на предоставление транспортной услуги «социальное такси», а также на оздоровление в реабилитационных учреждениях столицы, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

# Экономика # Социальная помощь

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