Новости Беларуси. Дополнительные меры для закрепления на БелАЭС высококвалифицированных кадров приняты в Беларуси. Соответствующий указ подписал глава государства.

Документ, в частности, предоставляет право специалистам с небелорусским гражданством, работающим на АЭС и подпадающим под определение «государственные должностные лица» или претендующим на занятие соответствующих должностей, иметь счета в иностранных банках.

Кроме того, иностранные организации, привлекаемые для строительства электростанции, получают право привлекать в страну рабочих из-за рубежа, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.