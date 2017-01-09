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Дополнительные меры для закрепления на БелАЭС высококвалифицированных кадров приняты в Беларуси

09 января 2017 10:04
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Новости Беларуси. Дополнительные меры для закрепления на БелАЭС высококвалифицированных кадров приняты в Беларуси. Соответствующий указ подписал глава государства.

Документ, в частности, предоставляет право специалистам с небелорусским гражданством, работающим на АЭС и подпадающим под определение «государственные должностные лица» или претендующим на занятие соответствующих должностей, иметь счета в иностранных банках.

Кроме того, иностранные организации, привлекаемые для строительства электростанции, получают право привлекать в страну рабочих из-за рубежа, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# Экономика # АЭС в Беларуси

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