Новости экономики за 06.01.2017

Новости Беларуси. Вышедшие из обращения денежные купюры старого образца будут уничтожены. Уже утилизированы 2/3 от поступившей в Нацбанк наличности, или 177,5 миллионов банкнот образца 2000 года. Наш экономический обозреватель Наталья Надольская подсчитала, сколько весит «утиль».

В УТИЛЬ

Около 600 тонн купюр, или 7,5 тысяч контейнеров, которые используются для межбанковских перевозок. Также специалисты подсчитали, что средняя грузоподъемность одного вагона – 60 тонн. Чтобы утилизировать все деньги старого образца, нужно 10 вагонов. Но этого не понадобится, так как купюры изымались из обращения постепенно. Кроме этого, на переработку отправят 23 тысячи кассовых аппаратов, которые нельзя перепрограммировать.

СЕМЕЙНЫЙ КАПИТАЛ

Ставка по депозитам семейного капитала вырастет почти в 1,5 раза. В 2017 году на средства, которые будут храниться на депозитных счетах многодетных семей, доход будут начислять по ставке 1,68% годовых. Минфин пересматривает ставку по капиталу ежегодно. В 2016 году она увеличилась в 2 раза. Сумма, которую государство зачисляет на депозит «для многодетных», – 10 тысяч долларов. За два года господдержки за ней обратилось почти 30 тысяч семей.

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ПЕРЕРЫВ

7 января с 00:00 до 20:00 клиенты одного из крупнейших банков страны не смогут провести платеж через систему АИС «Расчет» в кассах банка, а также в инфокиосках и через интернет-банкинг. Это связано с проведением профилактических работ в финансовом учреждении.

ДАЙТЕ «ПРИКУРИТЬ»

Одна из услуг, которая, возможно, понадобится автовладельцам в предстоящие морозные выходные, это так называемое «прикуривание». Те, кто не решит проблему заглохнувшего авто самостоятельно, смогут вызвать специалистов. Экстренные службы помогут завести автомобиль за 12-15 рублей. Служба эвакуации возьмет за услугу 20 рублей. А если авто заглохло за городом, цена на услугу повысится до 116 рублей. Если дела совсем плохи и понадобится эвакуация, то заплатить придется от 30 до 38 рублей в пределах Минска. За МКАД цена будет зависеть от количества километров и обойдется от 50 до 130 рублей в зависимости от способа погрузки, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На торгах Белорусской валютно-фондовой биржи рубль укрепился к доллару и евро. «Американец» снизился до рубля 95 копеек. Евро подешевел до 2 рублей 6 копеек. Российский рубль укрепился на копейку. Курс на 9 января – 3,27 копеек за 100 российских рублей.