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Новости экономики за 08.12.2021

08 декабря 2021 18:07
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Новости Беларуси. Какая страна возглавила список с самым низким уровнем безработицы среди государств Евразийского экономического союза и дизайн какой валюты планируют изменить впервые за 20 лет?  

С деловым обзором Кристина Сущеня в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Новости экономики за 08.12.2021-1

ЭКСПОРТ ПВТ ЗА ЯНВАРЬ-СЕНТЯБРЬ УВЕЛИЧИЛСЯ НА 25 %  

Экспорт услуг компаний Парка высоких технологий за январь-сентябрь увеличился на 25 % и превысил 2,3 миллиарда долларов. Темп роста 125 %. Этот показатель – треть всего экспорта услуг Беларуси. Основные потребители продуктов компаний-резидентов – США, Кипр, Великобритания, Ирландия и Россия. Кроме того, в 2021 году в ПВТ создали 8 960 рабочих мест. Сегодня в компаниях парка работают более 76 тысяч человек.  

Евро изменит свой дизайн. Когда можно будет посмотреть на новый? Читайте здесь.  

Новости экономики за 08.12.2021-4

И официальный курс белорусского рубля по отношению к иностранным валютам. По данным Нацбанка, 8 декабря доллар и евро подорожали, российский рубль подешевел.  

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# Экономическая рубрика # Экономика # Кристина Сущеня # Фотофакт

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