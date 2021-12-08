Новости экономики за 08.12.2021

Новости Беларуси. Какая страна возглавила список с самым низким уровнем безработицы среди государств Евразийского экономического союза и дизайн какой валюты планируют изменить впервые за 20 лет?

ЭКСПОРТ ПВТ ЗА ЯНВАРЬ-СЕНТЯБРЬ УВЕЛИЧИЛСЯ НА 25 %

Экспорт услуг компаний Парка высоких технологий за январь-сентябрь увеличился на 25 % и превысил 2,3 миллиарда долларов. Темп роста 125 %. Этот показатель – треть всего экспорта услуг Беларуси. Основные потребители продуктов компаний-резидентов – США, Кипр, Великобритания, Ирландия и Россия. Кроме того, в 2021 году в ПВТ создали 8 960 рабочих мест. Сегодня в компаниях парка работают более 76 тысяч человек.