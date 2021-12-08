Евро изменит свой дизайн. Когда можно будет посмотреть на новый?

И новость из серии ноу-хау. Европейский Центробанк планирует изменить дизайн банкнот евро впервые за 20 лет, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. До этого на купюры добавляли лишь средства защиты от подделок.
И новость из серии ноу-хау. Европейский Центробанк планирует изменить дизайн банкнот евро впервые за 20 лет, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. До этого на купюры добавляли лишь средства защиты от подделок.
Лейтмотив – сделать эту валюту ближе для людей любого возраста и происхождения. Процесс выбора нового дизайна идет параллельно с разработкой виртуального евро. Впрочем, обновленную купюру обещают показать к 2024 году.
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