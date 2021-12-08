Прямой эфир

Евро изменит свой дизайн. Когда можно будет посмотреть на новый?

08 декабря 2021 18:11
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

И новость из серии ноу-хау. Европейский Центробанк планирует изменить дизайн банкнот евро впервые за 20 лет, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. До этого на купюры добавляли лишь средства защиты от подделок.  

Евро изменит свой дизайн. Когда можно будет посмотреть на новый?-1

Лейтмотив – сделать эту валюту ближе для людей любого возраста и происхождения. Процесс выбора нового дизайна идет параллельно с разработкой виртуального евро. Впрочем, обновленную купюру обещают показать к 2024 году.  

Больше новостей экономики за 8 декабря читайте здесь.  

# Валюта # Экономика # Кристина Сущеня # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Сейчас в стране почти 23 тысячи объектов общепита. В Беларуси развивают гастрономический туризм
08 декабря 2021 18:09

Сейчас в стране почти 23 тысячи объектов общепита. В Беларуси развивают гастрономический туризм

Новости экономики за 08.12.2021
08 декабря 2021 18:07

Новости экономики за 08.12.2021

Выросли продажи в Азию, Ближний Восток, СНГ и Европу. Экспорт МТЗ с начала 2021-го увеличился почти на 28,4%
08 декабря 2021 18:03

Выросли продажи в Азию, Ближний Восток, СНГ и Европу. Экспорт МТЗ с начала 2021-го увеличился почти на 28,4%