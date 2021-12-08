Сейчас в стране почти 23 тысячи объектов общепита. В Беларуси развивают гастрономический туризм

Новости Беларуси. Гастрономический туризм по-белорусски в стадии активного развития, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В планах расширить сеть объектов национальной кухни, разработать новые туристические маршруты, речь также о мастер-классах, дегустациях, выставках и ярмарках.

И к цифрам: сейчас у нас в стране работает почти 23 тысячи объектов общепита. А если говорить о вместимости – это 924 тысячи мест. И здесь наблюдается тенденция «в плюсе». За год мест общественного питания стало больше на 722, темп прироста – 6,5 %.