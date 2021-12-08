В Беларуси самый низкий уровень безработицы в ЕАЭС. А как в других странах?

Новости Беларуси. Беларусь возглавила список стран с самым низким уровнем безработицы среди государств Евразийского экономического союза, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Людей, которые живут на пособие, в нашей стране меньше 1 % от экономически активного населения. Если быть точнее – то это 6 500 человек. Для сравнения, год назад этот показатель был почти 9 000. На второй строчке Россия – 830 тысяч человек, далее Казахстан – почти 194 тысячи безработных.

Неутешителен прогноз для европейских стран. Аналитики предрекают рост безработицы. Тому виной идея сохранения рабочих мест, которую ввели еще в начале пандемии. Задумка такова: людям можно было уйти в отпуск и по возвращении как ни в чем не бывало влиться в рабочий процесс. Но фирмы, которые таким образом оптимизировали ресурсы за время локдаунов, неохотно возвращают персонал на работу. Например, в Англии 20 % предпринимателей заявили, что сократят персонал, а еще около 20 % и вовсе готовы предложить лишь частичную занятость. Стоит отметить, подобные госпрограммы во Франции, Германии, Италии, Испании и Великобритании затронули около трети всех работников.