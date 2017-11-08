Новости экономики за 08.11.2017

Новости Беларуси. Европейский банк реконструкции и развития улучшил прогноз по росту белорусской экономики, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Как сообщается в докладе финансовой организации, ВВП страны в 2017 году вырастет до 1,5%.

ПРОГНОЗ ЕБРР

В 2017 году государству удалось снизить уровень инфляции до 4,9% процентов. Это значение рекордно низкое за последние годы. Добавим, что последние прогнозы – не только Европейского банка реконструкции и развития, но и других финансовых организаций – максимально коррелируются с реальной ситуации в Беларуси. По факту – инфляция ниже запланированного уровня, положение национальной валюты стабильно, как никогда.