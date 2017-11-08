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Новости экономики за 08.11.2017

08 ноября 2017 18:30
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Новости Беларуси. Европейский банк реконструкции и развития улучшил прогноз по росту белорусской экономики, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Как сообщается в докладе финансовой организации, ВВП страны в 2017 году вырастет до 1,5%.

ПРОГНОЗ ЕБРР
В 2017 году государству удалось снизить уровень инфляции до 4,9% процентов. Это значение рекордно низкое за последние годы. Добавим, что последние прогнозы – не только Европейского банка реконструкции и развития, но и других финансовых организаций – максимально коррелируются с реальной ситуации в Беларуси. По факту – инфляция ниже запланированного уровня, положение национальной валюты стабильно, как никогда.

Новости экономики за 08.11.2017-1

РАЗЫСКИВАЕТСЯ СЧАСТЛИВЧИК
Обладателя крупного выигрыша разыскивают организаторы одной из национальных лотерей. Сумма составляет 225 тысяч 247 рублей. Известно, что ставку сделали в Слуцке, а составить комбинацию из 5 чисел счастливчик доверил компьютеру. При этом самому игроку ставка обошлась всего в 1,5 рубля.

Новости экономики за 08.11.2017-3

Александр Хромылев, генеральный директор компании оператора электронных интерактивных игр:
Мы, безусловно, ждем победителя. Мы готовимся его встречать и сделаем все так, чтобы этот день запомнился как человеку, который выиграл джек-пот, так и всем сотрудникам нашей компании.

По условиям лотереи, деньги будут ждать владельца полгода. Если же он не объявится, организаторы перечислят средства в госбюджет.

# Экономика # Фотофакт # Экономическая рубрика # Анна Рублева

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