Белорусские автобусы на улицах Вьетнама: за 2 года собираются закупить не менее 300 машин

Все они собраны на территории этой страны.

Новости Беларуси. Автобусы отечественного бренда МАЗ вышли на городские маршруты Ханоя. 7 ноября в столице Вьетнама состоялась церемония передачи первой партии низкопольных машин, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Прежде чем техника отправилась на линии, в качестве пассажиров себя попробовали власти вьетнамской столицы. Белорусские автобусы получили высокую оценку. В течение двух лет в Ханое намерены обновить состав автобусного парка.