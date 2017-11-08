У газовой службы в Клецке появилась компьютерная программа для мониторинга работы оборудования
Новости Беларуси. Новые технологии – в пользу клецким газовикам. Сотрудники местной газовой службы обзавелись компьютерной программой, которая позволяет следить за работой оборудования, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
«Панорама» – так называется система мониторинга. Сейчас утечка голубого топлива проявляется сразу. В помощь и специальные лазерные сканирующие устройства, подземные артерии.
Богдан Дубицкий, слесарь Столбцовского филиала унитарного предприятия «Миноблгаз»:
Прибор автоматически настраивается на параметры для поиска утечек под землей, а также в наружных газопроводах. Например, если закрытый дом, квартира, достаточно навести его на нужное окно, и он автоматически покажет загазованность помещения.
Сейчас раскапывать газопроводы – это уже прошлый век. Сейчас достаточно пользоваться современной аппаратурой. Благо, что технологии позволяют уже обойтись без ручной работы.
Александр Бабич, главный инженер Столбцовского филиала унитарного предприятия «Миноблгаз»:
Данный комплекс содержит полную информацию о каждом потребителе, о каждой газораспределительной системе газоснабжения. При ликвидации или обнаружении аварии с помощью программы «Панорама» мы полностью получаем информацию о данном газопроводе или потребителе.
С помощью программы «Азимут» мы контролируем полностью передвижение нашего автотранспорта. С помощью установки онлайн-системы на автотранспорте и с помощью программы «Азимут» мы полностью видим передвижение маршрута транспорта.
В 2017 году Клецкая газовая служба отмечает 55-летний юбилей. Здесь идут в ногу со временем и регулярно обновляют техническое обеспечение. Без этого невозможна безопасность эксплуатации газового оборудования.