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У газовой службы в Клецке появилась компьютерная программа для мониторинга работы оборудования

08 ноября 2017 16:29
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Новости Беларуси. Новые технологии – в пользу клецким газовикам. Сотрудники местной газовой службы обзавелись компьютерной программой, которая позволяет следить за работой оборудования, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

«Панорама» – так называется система мониторинга. Сейчас утечка голубого топлива проявляется сразу. В помощь и специальные лазерные сканирующие устройства, подземные артерии.

У газовой службы в Клецке появилась компьютерная программа для мониторинга работы оборудования-1

Богдан Дубицкий, слесарь Столбцовского филиала унитарного предприятия «Миноблгаз»:
Прибор автоматически настраивается на параметры для поиска утечек под землей, а также в наружных газопроводах. Например, если закрытый дом, квартира, достаточно навести его на нужное окно, и он автоматически покажет загазованность помещения.

Сейчас раскапывать газопроводы – это уже прошлый век. Сейчас достаточно пользоваться современной аппаратурой. Благо, что технологии позволяют уже обойтись без ручной работы.

У газовой службы в Клецке появилась компьютерная программа для мониторинга работы оборудования-4

Александр Бабич, главный инженер Столбцовского филиала унитарного предприятия «Миноблгаз»:
Данный комплекс содержит полную информацию о каждом потребителе, о каждой газораспределительной системе газоснабжения. При ликвидации или обнаружении аварии с помощью программы «Панорама» мы полностью получаем информацию о данном газопроводе или потребителе.

С помощью программы «Азимут» мы контролируем полностью передвижение нашего автотранспорта. С помощью установки онлайн-системы на автотранспорте и с помощью программы «Азимут» мы полностью видим передвижение маршрута транспорта.

У газовой службы в Клецке появилась компьютерная программа для мониторинга работы оборудования-7

В 2017 году Клецкая газовая служба отмечает 55-летний юбилей. Здесь идут в ногу со временем и регулярно обновляют техническое обеспечение. Без этого невозможна безопасность эксплуатации газового оборудования.

# Экономика # Проблемы ЖКХ, ЖРЭО, ЖЭС # Фотофакт # Александр Бабич # Богдан Дубицкий

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