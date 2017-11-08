У газовой службы в Клецке появилась компьютерная программа для мониторинга работы оборудования

Новости Беларуси. Новые технологии – в пользу клецким газовикам. Сотрудники местной газовой службы обзавелись компьютерной программой, которая позволяет следить за работой оборудования, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. «Панорама» – так называется система мониторинга. Сейчас утечка голубого топлива проявляется сразу. В помощь и специальные лазерные сканирующие устройства, подземные артерии.

Богдан Дубицкий, слесарь Столбцовского филиала унитарного предприятия «Миноблгаз»:

Прибор автоматически настраивается на параметры для поиска утечек под землей, а также в наружных газопроводах. Например, если закрытый дом, квартира, достаточно навести его на нужное окно, и он автоматически покажет загазованность помещения.

Сейчас раскапывать газопроводы – это уже прошлый век. Сейчас достаточно пользоваться современной аппаратурой. Благо, что технологии позволяют уже обойтись без ручной работы.

Александр Бабич, главный инженер Столбцовского филиала унитарного предприятия «Миноблгаз»:

Данный комплекс содержит полную информацию о каждом потребителе, о каждой газораспределительной системе газоснабжения. При ликвидации или обнаружении аварии с помощью программы «Панорама» мы полностью получаем информацию о данном газопроводе или потребителе.

С помощью программы «Азимут» мы контролируем полностью передвижение нашего автотранспорта. С помощью установки онлайн-системы на автотранспорте и с помощью программы «Азимут» мы полностью видим передвижение маршрута транспорта.