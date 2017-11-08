Как делают колбасу, популярную в 15 странах мира: экскурсия по Брестскому мясокомбинату с телеканалом СТВ

Новости Беларуси. Промышленный туризм в Беларуси набирает популярность. Уже сегодня соотечественники и гости нашей страны могут увидеть, как варят пиво, собирают трактора, пекут хлеб и производят изделия из стекла, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Все секреты знаменитого во всем мире «белорусского качества» 8 ноября раскрыли на Брестском мясокомбинате. Продукция этого крупнейшего экспортера знакома далеко за пределами нашей страны. Говорили здесь и о рецептах кухни информационной. Как выяснилось, нашли немало общего.

Кажется, наблюдать за таким аппетитным процессом можно целую вечность. Однако экскурсия по цехам брестского мясного гиганта расписана по минутам. Да и площади не сравнить с музейными. Ежедневно здесь производят больше 100 тонн готовой продукции. В ассортименте – 450 позиций. Несмотря на это, под тщательным контролем весь процесс – от закупки сырья до полок магазинов.

Сегодня это сложнейшая технологическая цепочка – складывалась она больше 70 лет. Кстати, спорить о вкусах здесь принято, ведь только так рождается продукт, достойный бренда «Сделано в Беларуси».

Галина Стасюк, заместитель директора мясокомбината по производству:

Обязательно на дегустации мы смотрим не как технолог, специалист, а как покупатель: нравится или не нравится, вкусно или не вкусно.

Продукцию Брестского мясокомбината сегодня заказывают в 15 странах мира. И это как раз тот случай, когда именно спрос диктует появление новых производственных площадей.

Петр Бутрим, СТВ:

А этот кулинарный цех по производству мясных полуфабрикатов запустили только в этом году. Здесь и замешивают тесто, и формуют, и добавляют фарш. На выходе – больше 450 тонн вареников, подушечек и пельменей каждый месяц.

Их уже успели распробовали и, что важно, одобрили миллионы гурманов со всего мира. Недаром предприятие удерживает единоличное лидерство среди белорусских экспортеров мясных изделий.

Павел Буховецкий, директор мясокомбината:

Новые рынки – это Грузия. На прошлой неделе открылся Азербайджан. Также сейчас будет Пакистан, Пакистан, Гонконг, Вьетнам.

От секретов кулинарных – к информационным. От генерального директора СТВ Юрия Козиятко. Оказалось, у телевизионной кухни с мясной немало общего. А поэтому встреча с трудовым коллективом комбината, реальными и потенциальными зрителями, в дружеской атмосфере и с пользой – для обеих сторон.

Ирина Шпендик, ведущий специалист по маркетингу мясокомбината:

Мы работаем на благо нашего населения. Потому что мы любим нашу страну, наших людей, покупателей. И мы гордимся тем продуктом, который производим.