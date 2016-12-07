Новости экономики за 07.12.2016

Новости Беларуси. Золотые запасы Беларуси в ноябре увеличились более чем на 21 миллион долларов. За счет каких финансовых инструментов добились роста и сколько резервов сегодня в стране, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

ПОПОЛНИЛИ РЕЗЕРВЫ

Общий размер золотовалютных резервов составил 4 миллиарда 838 миллионов долларов. Подобной динамики удалось достичь за счет продажи облигаций Нацбанка, а также нефтяных пошлин.

Финансисты отмечают, что рост резервов отмечается 10 месяцев подряд.

При том регулятор в срок рассчитывается по внешним и внутренним обязательствам.

ПРОФИНАНСИРОВАЛИ ГОСРАСХОДЫ

Более 3 миллионов рублей заплатили белорусы за неучастие в финансировании госрасходов.

Так называемый «налог на тунеядство» погасили, по меньшей мере, 7 тысяч человек.

А вот уведомления об уплате сбора отправлено 73 тысячам. 1/5 часть получателей доказала свое право на освобождение от налога. Государство, в свою очередь, временно не будет прибегать к административным взысканиям с неплательщиков, оставив возможность рассчитаться.

При этом декрет о социальном иждивенчестве активизировал белорусов. В Министерстве по налогам и сборам отмечают рост работающих по заявительному принципу. К таковым относятся, например, ремесленники и репетиторы

ЕРИП В ИНТЕРНЕТ-МАГАЗИНЕ

Менее месяца остается у интернет-магазинов, чтобы подключиться к «Единому расчетному информационному пространству».

С 2017 года у покупателей должна быть возможность купить любой товар, перечислив деньги через ЕРИП.

Сегодня все государственные и большинство частных услуг можно оплатить именно в системе «Расчет». При этом важно отметить, что для потребителей данная форма платежей абсолютно бесплатна. Комиссию за финансовые операции оплачивает продавец товара либо услуги.

Белорусский рубль сегодня ослаб к корзине валют. Американский доллар набрал без малого копейку.

На 8 декабря его курс составит 1 рубль 98 копеек. Евро набрал мене четверти копейки. Завтра по Нацбанку – 2,12.

Российская валюта подорожала на несколько пунктов. За 100 российских можно купить 3 рубля и 9 копеек белорусских.