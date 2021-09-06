Новости экономики за 06.09.2021
Новости Беларуси. Какие прогнозы относительно роста товарооборота Беларуси и России дают эксперты Евразийского банка развития? В какие страны увеличился экспорт белорусского продовольствия? Почему взлетели мировые цены на алюминий?
С деловым обзором Наталья Надольская в программе Новости «24 часа» на СТВ.
РОСТ ТОВАРООБОРОТА БЕЛАРУСИ И РОССИИ СОСТАВИТ НЕ МЕНЕЕ 10 %, ПО ПРОГНОЗАМ ЕВРАЗИЙСКОГО БАНКА РАЗВИТИЯ
Рост товарооборота Беларуси и России по итогам года составит не менее 10 %, таким образом, объем взаимной торговли двух стран вырастет до 34 миллиардов долларов, по прогнозам Евразийского банка развития. В обзоре отмечается, что по итогам первого полугодия товарооборот двух стран вырос на треть до почти 18 миллиардов долларов, а это больше половины всего объема взаимной торговли стран ЕАЭС. Прирост экспорта из России в Беларусь обеспечили поставки нефти, черных металлов, пластмассы. Увеличение объемов белорусского импорта в Россию главным образом связано с поставками средств наземного транспорта, электрических машин и оборудования.
БЕЛАРУСЬ НАРАЩИВАЕТ ЭКСПОРТ ПРОДОВОЛЬСТВИЯ ПО ВСЕМ НАПРАВЛЕНИЯМ
По данным Минсельхозпрода, экспорт белорусских продовольственных товаров и сельскохозяйственного сырья вырос на 9,6 %. За рубеж отправили товаров на 3,5 миллиарда долларов. Белорусское продовольствие поставлялось в 97 стран мира. Увеличение поставок наблюдалось практически по всем регионам. Экспорт в страны СНГ, включая Российскую Федерацию, увеличился на 4,8 %, также выросли поставки в страны ЕС, Африки, Америки и Карибского бассейна. Экспорт продовольствия в КНР вырос на 46 %. В целом поставки в страны дальнего зарубежья по сравнению с соответствующим периодом 2020 года увеличились на 44,9 %
БЖД НАЧАЛА ПРОБНУЮ ЭКСПЛУАТАЦИЮ НОВЫХ ПЯТИВАГОННЫХ ЭЛЕКТРОПОЕЗДОВ МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫХ ЛИНИЙ
Белорусская железная дорога продолжает обновление парка подвижного состава. 6 сентября началась пробная эксплуатация новых пятивагонных электропоездов межрегиональных линий бизнес-класса. Все они соответствуют современным требованиям безопасности движения и комфорта для пассажиров. Максимальная скорость новых пятивагонных электропоездов – 160 километров в час. В 2019 году БЖД и «Штадлер Минск» подписали контракт на поставку 10 современных пятивагонных электропоездов. Три уже поступили, поставка остальных семи запланирована на период до апреля 2022 года.
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