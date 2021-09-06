Новости экономики за 06.09.2021

Новости Беларуси. Какие прогнозы относительно роста товарооборота Беларуси и России дают эксперты Евразийского банка развития? В какие страны увеличился экспорт белорусского продовольствия? Почему взлетели мировые цены на алюминий? С деловым обзором Наталья Надольская в программе Новости «24 часа» на СТВ.

РОСТ ТОВАРООБОРОТА БЕЛАРУСИ И РОССИИ СОСТАВИТ НЕ МЕНЕЕ 10 %, ПО ПРОГНОЗАМ ЕВРАЗИЙСКОГО БАНКА РАЗВИТИЯ Рост товарооборота Беларуси и России по итогам года составит не менее 10 %, таким образом, объем взаимной торговли двух стран вырастет до 34 миллиардов долларов, по прогнозам Евразийского банка развития. В обзоре отмечается, что по итогам первого полугодия товарооборот двух стран вырос на треть до почти 18 миллиардов долларов, а это больше половины всего объема взаимной торговли стран ЕАЭС. Прирост экспорта из России в Беларусь обеспечили поставки нефти, черных металлов, пластмассы. Увеличение объемов белорусского импорта в Россию главным образом связано с поставками средств наземного транспорта, электрических машин и оборудования.