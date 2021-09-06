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Из-за аварии на заводе «Газпрома» в Уренгое в мире резко растут цены на газ

06 сентября 2021 15:38
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Новости Беларуси. Цены на газ в Европе резко выросли, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В августе поставки газа в ЕС сокращались на протяжении нескольких дней подряд после аварии на заводе «Газпрома» в Новом Уренгое, это в том числе стало причиной нехватки топлива и привело к росту цен.

Из-за аварии на заводе «Газпрома» в Уренгое в мире резко растут цены на газ-1

Аналитики Bloomberg предполагают следующий ход развития событий: российскому гиганту для успешной работы в ходе отопительного сезона необходимо закачать в хранилища примерно 80 % от объема, поставляемого в Западную Европу, которая традиционно считается основным рынком сбыта для «Газпрома». Однако экономисты предполагают, что в ближайшее время концерн полностью пересмотрит приоритеты в своей политике, практически уйдя от европейского экспорта. В сложившейся ситуации мировые цены на газ резко растут.

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# Экономика # Экономика # Наталья Надольская # Фотофакт # Экономика

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