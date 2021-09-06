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Из-за госпереворота в Гвинее взлетели мировые цены на алюминий. Рассказываем, как это связано

06 сентября 2021 15:34
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Новости Беларуси. Мировые цены на алюминий взлетели до уровня, которого не было последние 10 лет, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Причина – опасения участников рынка из-за ситуации в Гвинее, где произошел госпереворот.

Из-за госпереворота в Гвинее взлетели мировые цены на алюминий. Рассказываем, как это связано-1

Это одна из стран, которая поставляет бокситы – сырье для производства алюминия. На лондонской бирже цена фьючерсов с поставкой через три месяца достигла десятилетнего максимума, а в Китае стоимость металла выросла до уровня, которого не было с 2006 года.

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# Экономика # Экономика # Наталья Надольская # Фотофакт

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