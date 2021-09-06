Задача – повысить эффективность разработки. «Белоруснефть» реализует новую инвестиционную программу в Эквадоре

Новости Беларуси. «Белоруснефть» планирует за четыре года реализовать новую инвестиционную программу по увеличению добычи нефти в Эквадоре, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В этом регионе разрабатывается одно нефтяное месторождение – Армадильо. Пробурено 10 добывающих скважин, добыто более 370 тысяч тонн нефти. Стратегическая задача – повысить эффективность разработки залежей нефти и газа. Решить ее намерены за счет внедрения новых технологий в добыче и рационального подбора геолого-технических мероприятий.