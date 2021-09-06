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Задача – повысить эффективность разработки. «Белоруснефть» реализует новую инвестиционную программу в Эквадоре

06 сентября 2021 15:25
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Новости Беларуси. «Белоруснефть» планирует за четыре года реализовать новую инвестиционную программу по увеличению добычи нефти в Эквадоре, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Задача – повысить эффективность разработки. «Белоруснефть» реализует новую инвестиционную программу в Эквадоре-1

В этом регионе разрабатывается одно нефтяное месторождение – Армадильо. Пробурено 10 добывающих скважин, добыто более 370 тысяч тонн нефти. Стратегическая задача – повысить эффективность разработки залежей нефти и газа. Решить ее намерены за счет внедрения новых технологий в добыче и рационального подбора геолого-технических мероприятий.

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# Добыча нефти # Экономика # Наталья Надольская # Фотофакт

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