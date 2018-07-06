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Белорусский контактный офис для поддержки экспорта откроется в Китае

06 июля 2018 16:46
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Новости Беларуси. Соответствующее соглашение подписано с китайской компанией в Циндао, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Теперь у любого белорусского предприятия, заинтересованного в выходе на китайский рынок, появляется возможность отправить своего представителя для работы в контактном офисе на льготных условиях.

Белорусский контактный офис для поддержки экспорта откроется в Китае-1

Бесплатно будут представлены оборудованное оргтехникой рабочее помещение, помощь в организации оптовой торговли, склады и площади для демонстрации образцов товаров, помощник-ассистент для организации работы и перевода документов и даже квартира для проживания.

Воспользоваться льготами белорусского контактного офиса в Циндао смогут предприятия, получившие рекомендации Национального центра маркетинга и конъюнктуры цен МИД Беларуси.

# Беларусь-Китай # Экономика # Фотофакт

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