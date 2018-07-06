Белорусский контактный офис для поддержки экспорта откроется в Китае

Новости Беларуси. Соответствующее соглашение подписано с китайской компанией в Циндао, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Теперь у любого белорусского предприятия, заинтересованного в выходе на китайский рынок, появляется возможность отправить своего представителя для работы в контактном офисе на льготных условиях.