Белорусский контактный офис для поддержки экспорта откроется в Китае

Новости Беларуси. Соответствующее соглашение подписано с китайской компанией в Циндао, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Теперь у любого белорусского предприятия, заинтересованного в выходе на китайский рынок, появляется возможность отправить своего представителя для работы в контактном офисе на льготных условиях.
Бесплатно будут представлены оборудованное оргтехникой рабочее помещение, помощь в организации оптовой торговли, склады и площади для демонстрации образцов товаров, помощник-ассистент для организации работы и перевода документов и даже квартира для проживания.
Воспользоваться льготами белорусского контактного офиса в Циндао смогут предприятия, получившие рекомендации Национального центра маркетинга и конъюнктуры цен МИД Беларуси.