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Новости экономики за 06.06.2019

06 июня 2019 16:57
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Новости Беларуси. Число бесконтактных платежей выросло в стране за год почти в 2 раза. Средний платёж – 15 рублей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Новости экономики за 06.06.2019-1

При этом пользователи все чаще платят бесконтактно смартфонами, а не пластиковыми картами. Если смотреть по категориям товаров и услуг, то чаще всего жители страны оплачивают бесконтактно продукты, заказы в кафе, покупки на заправках и в аптеках. Пользователи активно платят также за транспорт, коммунальные услуги, мобильную связь.

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Были бесконтактные платежи и на гораздо более крупные суммы: например, более 6 тысяч рублей – за турпутевку, 2,5 тысячи рублей – по счету в баре, почти 2 тысячи рублей – за детские игрушки.

БЕЛОРУСЫ ПРОДОЛЖАЮТ БРАТЬ КРЕДИТЫ

И очередной бум на потребительские кредиты. Всего банкам белорусы задолжали более 12 миллиардов рублей. Из них треть – это займы на покупку жилья и авто, карты рассрочки. Не исключено, что правила выдачи потребительских кредитов ужесточат. За апрель долги белорусов перед банками увеличились на 207 миллионов рублей. Это рекордный месячный прирост в этом году. Для сравнения в феврале было 98,5 миллиона.

Новости экономики за 06.06.2019-4

Чтобы сдержать кредитный бум, Нацбанк ввел новые правила выдачи займов, когда учитывается коэффициент долговой нагрузки. Однако, несмотря на эти меры, рост задолженности населения перед банками продолжается.

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# Нацбанк Беларуси # Экономика # Наталья Надольская # Фотофакт

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