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Белорусы смогут потратить семейный капитал досрочно

06 июня 2019 16:58
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Новости Беларуси. Схема использования семейного капитала изменится, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. По действующим правилам, потратить деньги можно только после того, как ребенку, на которого они были начислены, исполнится 18. До этого момента семейный капитал лежит на специальном вкладе.

Теперь же планируется, что деньги можно будет потратить досрочно на улучшение жилищных условий, образование или медицинские услуги. Изначально программа была рассчитана на 5 лет – до конца 2019. Однако власти признали программу успешной и планируют продлить ее еще на 5 лет – до 31 декабря 2024.

Белорусы смогут потратить семейный капитал досрочно-1

Это означает, что государство продолжит выделять семьям, в которых рождается третий или последующий ребенок, по 10 000 долларов. По данным на конец апреля, в стране было открыто 66 тысяч депозитов для семейного капитала. Государство в рамках программы уже выделило многодетным семьям более 660 млн долларов.

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# Пособие при рождении детей # Экономика # Фотофакт

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