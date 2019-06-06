Белорусы смогут потратить семейный капитал досрочно

Новости Беларуси. Схема использования семейного капитала изменится, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. По действующим правилам, потратить деньги можно только после того, как ребенку, на которого они были начислены, исполнится 18. До этого момента семейный капитал лежит на специальном вкладе.

Теперь же планируется, что деньги можно будет потратить досрочно на улучшение жилищных условий, образование или медицинские услуги. Изначально программа была рассчитана на 5 лет – до конца 2019. Однако власти признали программу успешной и планируют продлить ее еще на 5 лет – до 31 декабря 2024.