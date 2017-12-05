Новости экономики за 05.12.2017

Новости Беларуси. В Белстате подсчитали расходы среднестатистической белорусской семьи, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Например, на алкоголь и сигареты мы стали тратить меньше, а на что больше? Жители нашей страны мобильны и общительны, расходы на телефонную связь и интернет уже почти догнали траты на коммуналку.

НА ЧТО ТРАТИМ?

Сразу оговорюсь, что цифры очень усредненные, но они помогают видеть общие тенденции потребительского общества. На покупку товаров, как продуктов, так и одежды, в среднем семья тратит 740 рублей, 44 рубля оплата жировки, почти столько же уходит на телефонные разговоры и социальные сети. Еще одна заметная тенденция, если сравнивать с минувшим годом, то жировка стала дешевле на 6 процентов, а на связь стали тратить больше, почти на 5. Здорово, что на алкоголь и сигареты денег теперь уходит меньше, чем, например, на различные услуги и развлечения, вроде кино или театра.

КРУПНЕЙШАЯ СДЕЛКА

Крупнейшие в истории Белорусской универсальной товарной биржи годовые торги деловой древесиной. Было продано более трех миллионов кубометров дерева. Цена составила 177 миллионов рублей. Предприятия деревообработки таким образом фактически обеспечили себя работой на весь следующий год. Это крупнейшая сделка не только по объёму проданной древесины, но и по цене, прежняя стоимость самой большой партии была ниже на 15 %. Деловая древесина – это подготовленные к дальнейшей обработке круглые бревна, как конечный продукт лесозаготовки. Дальше используются в строительстве, или, например, в производстве мебели. Крупнейшими игроками на бирже стали концерн «Беллесбумпром» и Банк развития.

ПОЛНЫЙ ГАЗ НА БЕЛАЗ

Свежие идеи: БелАЗ планирует к выпуску карьерные самосвалы с двигателями на природном газе. Они дешевле нынешних дизельных в 4 раза. Подобные моторы производит американская компания Cummins, партнер белорусского завода последние 25 лет. Первый автомобиль уже собран. Сейчас экспериментальную модель тестируют в России, на рынке которой и собирается конкурировать национальный производитель.

Петр Пархомчик, генеральный директор ОАО «БелАЗ» – управляющая компания холдинга «БелАЗ-холдинг»: Мы хотели бы, чтобы за ближайшие два 2018-2019 год газовая составляющая присутствовала на всех двигателях грузоподъемностью, начиная от 90 тонн, ну и завершая – 220-240 тонн.

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