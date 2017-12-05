Китайцы примут участие в восстановлении реки Уша в Смолевичском районе
Новости Беларуси. Китайские инвесторы примут участие в восстановлении реки Уша Смолевичского района, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. На это партнеры из Поднебесной выделят более 12 млн рублей.
Русло Уши расширят. Установят и современную систему контроля за водой.
Река «обслуживает» индустриальный парк «Большой камень», поэтому и внимание к ней повышенное.
Дмитрий Спичак, главный инженер ГУ «Объединение Минскмелиоводхоз»:
Предусматривается уширение до 7 м по дну. Глубина реки проектом предусмотрена в 1,9 м. Справа и слева будут создаваться искусственные насыпи.
По проекту предусматривается реконструкция 13,5 км реки для обеспечения безопасности полетов, так как поблизости аэропорт.
Проектом предусматриваются крепления по дну и по откосам железобетонными плитами.
Технику и рабочих обеспечит китайская сторона. Планируется, что реконструкция Уши займет около 20 месяцев.