Китайцы примут участие в восстановлении реки Уша в Смолевичском районе

Новости Беларуси. Китайские инвесторы примут участие в восстановлении реки Уша Смолевичского района, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. На это партнеры из Поднебесной выделят более 12 млн рублей.

Русло Уши расширят. Установят и современную систему контроля за водой.

Река «обслуживает» индустриальный парк «Большой камень», поэтому и внимание к ней повышенное.