«Будет указ по лицензированию и декрет по IT-технологиям»: о росте экономики Беларуси говорили в Совмине 5 декабря

На данный момент выполнены 5 из 7 ключевых показателей эффективности. Обеспечен рост промышленного производства, успехи есть в сельском хозяйстве. Что касается 2018 года, то одним из драйверов экономического роста станет IT-сектор. Прибавить планируют и за счет промышленности. Белорусская продукция востребована в мире. Также заработают наши модернизированные предприятия – Оршанский льнокомбинат, «Камволь», Светлогорский целлюлозно-картонный комбинат.

Новости Беларуси. Рост ВВП в 2018 году в Беларуси прогнозируют на уровне 103,5%, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. О том, как работает экономика, 5 декабря говорили в Совмине.

Владимир Зиновский, министр экономики Республики Беларусь:

Что касается сельского хозяйства, нам надо хорошо выйти из зимовки, кормов достаточно. У нас есть все шансы выполнить те задачи, которые будут стоять перед сельским хозяйством.

Что касается малого бизнеса, вы видите, какой пакет документов принят главой государства – это 8 указов и декрет Президента. И вот-вот будет еще один указ по лицензированию, еще один декрет по IT-технологиям, который делает абсолютно четкую базу для роста и в этих секторах экономики.

По итогам 10 месяцев ВВП сложился на уровне 102%. Пока отстают два показателя – это реально располагаемые доходы населения и привлечение иностранных инвестиций. Кроме того, есть проблемы и в строительной отрасли: низкое качество работ, несоблюдение сроков, а также недостаточная квалификация кадров.