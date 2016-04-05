Новости экономики за 05.04.2016

Новости Беларуси. Беларусь возглавила рейтинг популярности у российских туристов. На майские праздники большинство соседей поедет именно к нам. Сколько россияне в среднем тратят в Беларуси, знает экономический обозреватель программы Новости «24 часа» на СТВ.

Добро пожаловать в Беларусь

По меньшей мере 1 миллион долларов потратят россияне на майские праздники в Беларуси. Средний чек за ночлег – 800 тысяч рублей. Однако в целом туристический поток из России в текущем году сократился. Это связано, в первую очередь, с покупательской способностью наших соседей.

Михаил Портной, заместитель министра спорта и туризма Республики Беларусь:

По параметрам «цена – качество» наши санатории конкурентоспособны. Отдельные из них загружены уже на 100%. Но есть и проблемы – отдельные на 40-50%.

В помощь стартапам

Банк развития поддержит стартапы дешевыми деньгами. Финансисты готовы выделить кредиты по ставке ниже ставки рефинансирования для новичков с опытом работы в бизнесе менее года. Использовать данные средства можно для приобретения основных фондов (например, оборудования) и пополнения оборотных средств. Кроме того, банкиры сохраняют сроки кредитования и рассмотрения запросов на финансирование.

Недальновидный взгляд

Четыре из пяти ИП столицы уплатили взносы в фонд соцзащиты за 2015 год. Однако 20% рискуют остаться без гособеспечения в преклонном возрасте. Чтобы получить трудовую пенсию, им предстоит погасить долг, пеню за просрочку и штраф. Напомним, минимальная ежемесячная выплата для ИП в фонд соцзащиты составляет около 800 тысяч белорусских рублей.

Штраф за «серую наличку»

5 лет за «серую наличку». В Беларуси ужесточили ответственность за провоз незадекларированных наличных денег, дорожных и банковских чеков.

Напомним, при перемещении через границу свыше 10 тысяч долларов, их нужно официально оформлять. Если «неучтенка» не превышает 30 тысяч, штраф составит до 30 базовых и конфискацию излишка. При перемещении более крупных сумм, перевозчику грозит до 5 лет лишения свободы.

Курсы валют

Торги на бирже сегодня завершились незначительным ростом курсов доллара и евро. Американская валюта подорожала на 48 рублей. Курс доллара на завтра – 20 тысяч 254 рубля. Евро вырос на 6 пунктов до 23 тысяч 8 рублей. Российский рубль продолжил снижение и подешевел на 11 сотых.

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