Международная промышленно-технологическая выставка открылась 5 апреля в Минске

Новости Беларуси. Промышленность страны должна ориентироваться на лучшие мировые разработки. Об этом 5 апреля шла речь во время открытия международной промышленно-технологической выставки в столице.

Что касается развития станкостроительной отрасли, то ведутся переговоры не только с российскими фирмами, но и с компаниями из Европы, Америки и Южной Кореи. На выставочной площадке в Минске представлены около 200 производителей и поставщиков оборудования в сфере машиностроения и металлообработки. Это представители компаний из Беларуси Германии, Польши, Франции, Турции и Швейцарии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Микель Мендес, менеджер по продажам компании по производству станков (Испания):

Мы работаем здесь около 5 лет. Мы видим большой потенциал для сотрудничества, потому что в Беларуси очень хорошие традиции в металлообработке. И я считаю, что ваша страна – хорошее место для бизнеса.

Борис Янгулов, региональный директор по продажам металлургического завода (Германия):

Беларусь я считаю очень важным стратегическим партнером на сегодняшний день для Европы. Ваше местоположение очень выгодно, потому что фактически находитесь на сегодняшний день между Восточной Европой и в тот же момент на границе с Польшей, которая тоже очень экономически развитая и является членом экономического союза.

Петр Павэлец, директор проекта «Международная выставка литейного производства» (Польша):

Мы организаторы литейной выставки в Польше. Мы хотим сотрудничать с белорусскими партнерами, потому что наши компании очень заинтересованы в налаживании совместного бизнеса.