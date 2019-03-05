Новости экономики за 05.03.2019
Новости Беларуси. Инновационные разработки в области производства синтетических волокон и нитей представили пять компаний-флагманов нефтехимической отрасли Беларуси на выставке пряжи в Стамбуле, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Продукция, как говорится, в огне не горит, в воде не тонет. Не плавится, обладает максимальной прочностью.
Один из крупнейших в Европе производителей химической продукции представил полиэфирные полотна, незаменимые при производстве кровельных материалов и ковровых покрытий. Стенд отечественных предприятий посетили представители деловых кругов и ассоциаций химической и текстильной промышленностей Турции. Подписан ряд документов на поставку продукции белорусского производства на общую сумму более 2 миллионов евро.
КРУПНЕЙШАЯ С НАЧАЛА ГОДА БИРЖЕВАЯ СДЕЛКА ПО ЗАКУПКЕ МЕТАЛЛОПРОДУКЦИИ НА БУТБ
Крупнейшая с начала 2019 года биржевая сделка по закупке металлопродукции совершена на площадке БУТБ. В рамках проекта по строительству автомобильной дороги через реку Сож закупили мостовые металлоконструкции на 13 миллионов рублей.
В торгах участвовали шесть предприятий: пять из России и одно из Беларуси. Наиболее выгодное предложение поступило от белорусской компании, с которой и заключили сделку.
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