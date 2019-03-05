Новости экономики за 05.03.2019

Новости Беларуси. Инновационные разработки в области производства синтетических волокон и нитей представили пять компаний-флагманов нефтехимической отрасли Беларуси на выставке пряжи в Стамбуле, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Продукция, как говорится, в огне не горит, в воде не тонет. Не плавится, обладает максимальной прочностью.

Один из крупнейших в Европе производителей химической продукции представил полиэфирные полотна, незаменимые при производстве кровельных материалов и ковровых покрытий. Стенд отечественных предприятий посетили представители деловых кругов и ассоциаций химической и текстильной промышленностей Турции. Подписан ряд документов на поставку продукции белорусского производства на общую сумму более 2 миллионов евро.

КРУПНЕЙШАЯ С НАЧАЛА ГОДА БИРЖЕВАЯ СДЕЛКА ПО ЗАКУПКЕ МЕТАЛЛОПРОДУКЦИИ НА БУТБ