Прямой эфир

Новости экономики за 04.03.2019

04 марта 2019 16:49
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. На что можно обменять именные приватизационные чеки «имущество», и за чей счет сервисы такси страхуют своих водителей и пассажиров? С деловыми новостями наш экономический обозреватель Сергей Савицкий.

Срок обращения именных приватизационных чеков «имущество» продлен еще на полтора года, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

СРОК ОБРАЩЕНИЯ ЧЕКОВ «ИМУЩЕСТВО» ПРОДЛЕН ДО КОНЦА 2020 ГОДА

Новости экономики за 04.03.2019-1

Ранее срок обращения был установлен по 30 июня 2019 года. Но постановлением правительства он продлен до конца 2020-го. Всё это время обладатели чеков могут обменять их на акции предлагаемых к приватизации предприятий. Те, кто этого не сделает, по окончании срока получат денежную выплату, точный размер которой пока не известен.

ЛЕСХОЗЫ ЗАКУПЯТ 650 ЕДИНИЦ ЛЕСОЗАГОТОВИТЕЛЬНОЙ ТЕХНИКИ В БЛИЖАЙШИЕ ДВА ГОДА

Лесохозяйственные организации наращивают темпы технического обновления. В ближайшие два года будет приобретено 650 единиц лесозаготовительной техники. В 2018 году предприятия отрасли уже получили новые машины и оборудование на общую сумму почти 70 миллионов рублей. Это позволило выйти на максимальный объем заготовки древесины собственными силами.

Новости экономики за 04.03.2019-4

Вместе с тем проведенный мониторинг лесхозов показал, что значительная часть используемой техники все еще нуждается в замене. С этой целью и была разработана программа масштабного обновления.

СИСТЕМЫ ДИСТАНЦИОННОГО СНЯТИЯ ПОКАЗАНИЙ СО СЧЕТЧИКОВ ВОДЫ И ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ ВНЕДРЯЮТСЯ В ГОМЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ

Новости экономики за 04.03.2019-7

В Гомельской области активно внедряют системы дистанционного снятия показаний со счетчиков расхода воды и электричества. В первую очередь речь идет о новостройках. Такие дома уже есть практически во всех районах области. Также подобная работа проводится там, где есть разница между показаниями индивидуальных и групповых приборов учета.

Специалисты надеются, что это позволит исключить неучтенные объемы потребления услуг.

«Яндекс.Такси» и Uber начали страховать водителей и пассажиров

В Беларуси расширен перечень пунктов пропуска, где иностранцы могут вернуть Tax Free наличными

# Экономическая рубрика # Экономика # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
«Яндекс.Такси» и Uber начали страховать водителей и пассажиров
04 марта 2019 16:48

«Яндекс.Такси» и Uber начали страховать водителей и пассажиров

Беларусь всегда будет надёжным партнёром для ЕБРР. Александр Лукашенко встретился с главой банка
04 марта 2019 16:47

Беларусь всегда будет надёжным партнёром для ЕБРР. Александр Лукашенко встретился с главой банка

Какие задачи определяет директива о развитии села?
04 марта 2019 14:16

Какие задачи определяет директива о развитии села?