В Минске готовятся к заседанию деловых советов Беларуси и России

Новости Беларуси. Совместное заседание деловых советов Беларуси и России пройдет летом. Об этом стало известно 5 марта в Минске, где прошла встреча белорусских представителей в совете, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Решение о таком формате общения деловых кругов было принято на V Форуме регионов Беларуси и России. Деловой совет – это площадка, где обсуждают вопросы, волнующие бизнес двух государств, в том числе касающиеся административных барьеров и совместного продвижения интересов в третьих странах.

Александр Мошенский, председатель Белорусско-российского делового совета:

Важно, чтобы это не был формальный сбор участников, а чтобы мы смогли сделать что-то среднее между клубом, инициаторами каких-то идей, диалогом, ну и площадкой, на которой те проблемы, которые известны, могли бы обсуждаться. Ну и какой-то дополнительный импульс.

Ринат Гизатулин, исполнительный директор Российско-белорусского делового совета:

Три основных вопроса. Первый вопрос сформулирован белорусской стороной – это о взаимном доступе к госконтрактам, которые проводятся в Российской Федерации и в Беларуси. Вторая тема связана с синхронизацией ряда документов технического регулирования. Часть вопросов уже достаточно конкретные, они касаются создания разных совместных предприятий.