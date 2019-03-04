Прямой эфир

В Беларуси расширен перечень пунктов пропуска, где иностранцы могут вернуть Tax Free наличными

04 марта 2019 16:52
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. В Беларуси расширили перечень пунктов пропуска, где при выезде из страны иностранцы могут вернуть Tax Free наличными деньгами, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Беларуси расширен перечень пунктов пропуска, где иностранцы могут вернуть Tax Free наличными -1

Теперь такие операции проводятся в Национальном аэропорту «Минск» и во всех 18 пунктах пропуска на границе с Польшей, Латвией, Литвой и Украиной. Раньше возврат происходил только путем безналичного перечисления на банковскую карту.

Больше новостей экономики за 4 марта читайте здесь

# Государственная граница Беларуси # Экономика # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Новости экономики за 04.03.2019
04 марта 2019 16:49

Новости экономики за 04.03.2019

«Яндекс.Такси» и Uber начали страховать водителей и пассажиров
04 марта 2019 16:48

«Яндекс.Такси» и Uber начали страховать водителей и пассажиров

Беларусь всегда будет надёжным партнёром для ЕБРР. Александр Лукашенко встретился с главой банка
04 марта 2019 16:47

Беларусь всегда будет надёжным партнёром для ЕБРР. Александр Лукашенко встретился с главой банка