В Беларуси расширен перечень пунктов пропуска, где иностранцы могут вернуть Tax Free наличными

Новости Беларуси. В Беларуси расширили перечень пунктов пропуска, где при выезде из страны иностранцы могут вернуть Tax Free наличными деньгами, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Теперь такие операции проводятся в Национальном аэропорту «Минск» и во всех 18 пунктах пропуска на границе с Польшей, Латвией, Литвой и Украиной. Раньше возврат происходил только путем безналичного перечисления на банковскую карту.