Новости экономики за 04.11.2016

Новости Беларуси. Техническая миссия Международного валютного фонда начала работу в Беларуси. Каким видит МВФ госсектор нашей страны и по каким принципам должен развиваться бизнес, сообщили в программе «Новости 24 часа» на СТВ.

МВФ – СТРАТЕГИЯ СОТРУДНИЧЕСТВА

В настоящее время обсуждаются возможности реализации трехлетней программы сотрудничества, которая была бы поддержана кредитом на 3 миллиарда долларов сроком на 10 лет. МВФ выдвигает ряд требований. Техническая миссия по вопросам госпредприятий прибыла в Беларусь по приглашению правительства и Национального банка.

Бас Баккер, старший региональный постоянный представитель МВФ в Центральной и Восточной Европе:

Если мы сможем сделать государственные предприятия более эффективными, а частные – более сильными, то это поспособствовало бы росту белорусской экономики.

Наша общая цель – добиться, чтобы этот рост был устойчивым в долгосрочной перспективе.

ВЗАИМНЫЙ ИНТЕРЕС

ЕС разрабатывает новую программу поддержки малого и среднего бизнеса Беларуси. Именно предприниматели создают конкурентную среду и стимулируют крупные компании. Кроме того, на поддержку Европейского банка реконструкции и развития теперь могут рассчитывать госпредприятия, причем сотрудничать они имеют право без посредников.

Андреа Викторин, глава представительства Европейского союза в Республике Беларусь:

Посмотрите, какого прогресса мы достигли за последний год. Была удвоена техническая помощь ЕС, Европейский инвестиционный банк получил разрешение на работу с Минском, Европейский союз поддержал инвестиционный форум в Вене, который был организован белорусским правительством совместно с австрийским, мы готовы к энергетическому диалогу.

Евросоюз видит еще много перспективных направлений для совместной работы с Беларусью в будущем.

ПЕНСИИ ДОСРОЧНО

Досрочная выплата пенсий за 7 ноября начата в Беларуси.

В понедельник – День октябрьской революции. В этот выходной будут работать только дежурные отделения почтовой связи, но это никак не повлияет на своевременность выплат. Пенсии за 7 ноября сегодня доставляют в Брестской и Могилевской областях, а также в Минске. Завтра – в отделениях почтовой связи Витебской, Гомельской, Гродненской и Минской областей.

ЯРМАРОЧНЫЕ ВЫХОДНЫЕ

Ярмарка предприятий Белкоопсоюза пройдет в выходные на площадке около Дворца спорта в Минске.

На ней будет представлен широкий ассортимент свежей и переработанной плодоовощной продукции, солений, квашений, мясной продукции, рыбы, хлебобулочных и кондитерских изделий.

Рыбхозы Беларуси также съедутся в столицу представить свою продукцию. Карп, толстолобик, амур, карась, щука, сом и копчено-вяленая рыба. Цены без торговой надбавки. Килограмм карпа можно будет купить за 3 рубля 50 копеек, толстолобик найти и по 2,50 за кило. Также посетителям предложат ароматную уху.

По итогам пятничных торгов на валютно-фондовой бирже евро и российский рубль подешевели, доллар подорожал. Курсы валют по Нацбанку на 8 октября: доллар – 1,90, евро – 2 рубля 11 копеек, 100 российских можно будет приобрести за 2 рубля и 98 копеек белорусских.