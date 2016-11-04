Техническая миссия МВФ начала работу в Беларуси

Новости Беларуси. Техническая миссия Международного валютного фонда начала работу в Беларуси. В настоящее время обсуждаются возможности реализации трехлетней программы сотрудничества, которая была бы поддержана кредитом на 3 миллиарда долларов сроком на 10 лет. МВФ выдвигает ряд требований.

Техническая миссия по вопросам госпредприятий прибыла в Беларусь по приглашению правительства и Национального банка, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Бас Баккер, старший региональный постоянный представитель МВФ в Центральной и Восточной Европе:

Если мы сможем сделать государственные предприятия более эффективными, а частные – более сильными, то это поспособствовало бы росту белорусской экономики. Наша общая цель – добиться, чтобы этот рост был более устойчивым в долгосрочной перспективе.