Новости экономики за 04.10.2022

Белорусские машиностроители смогут активнее участвовать в российских программах субсидирования. Какие новые возможности открываются для наших производителей? Инвестиционный проект по выращиванию индейки реализуют в Дзержинском районе. О каких объемах производства идет речь и что представили наши тракторостроители на выставке в Москве?

ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПРОЕКТ ПО ВЫРАЩИВАНИЮ ИНДЕЙКИ РЕАЛИЗУЮТ В ДЗЕРЖИНСКОМ РАЙОНЕ

До конца 2022 года предприятие получит 800 тонн этого вида мяса. По данным Минсельхозпрода, в Беларуси мясо птицы выращивают 22 сельскохозяйственные организации, которые планируют и дальше расширять производственные мощности для увеличения валютной выручки. По статистике, один белорус за год потребляет 98 килограммов мяса. А производят его на треть больше внутренних потребностей рынка. Превышение производства над внутренним потреблением позволяет заниматься экспортом – в 2021 году Беларусь поставила на внешние рынки мясной продукции на 1,2 миллиарда долларов.

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