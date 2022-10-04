Белорусские машиностроители смогут активнее участвовать в российских программах субсидирования

Подписанные накануне два соглашения о признании и учете технологических операций Беларуси и России открывают для наших производителей более широкий доступ к российским мерам поддержки, новым возможностям в упрощенном порядке привлекать российские инвестиции и средства институтов развития. Другими словами, то, что сделано в Беларуси, будет учитываться как «отечественный компонент» в России. Это важно для попадания в российские программы субсидирования сельскохозяйственной техники.

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