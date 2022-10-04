МТЗ представил свои новинки на «Агросалоне-2022» в Москве

Беспилотные тракторы, тест-драйвы и новинки сельхозтехники – в Москве открылась Международная специализированная выставка «Агросалон-2022», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Минский тракторный завод представляет девять моделей техники. Каждая модель – либо новинка, которую еще нигде не демонстрировали, либо техника в обновленном виде. В 2022 году МТЗ совместно с «Гомсельмашем» и Петербургским тракторным заводом стали учредителями некоммерческой организации «Союз промышленников «Прогресс». На совместной экспозиции они представят образцы промышленной кооперации: беспилотник, созданный при взаимодействии с учеными из Татарстана, и модель 3512, оснащенная двигателем КАМАЗ.

МТЗ заметно нарастил производство тракторов за восемь месяцев. 25 155 единиц тракторной техники. Объем производства составил около 2 миллиардов рублей, что более чем на 40 % выше, чем за аналогичный прошлогодний период. Все эти показатели позволили руководству завода поднять зарплату всем сотрудникам. В расчетных листах за октябрь работники увидят прибавление в 13 %.