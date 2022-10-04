Банковские работники стали чаще выявлять фальшивые купюры

Новости Беларуси. Поддельных банкнот в стране стали выявлять больше. За полгода банковские работники обнаружили 414 фальшивок, и это на 9 % больше, чем в 2021 году, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Поддельные деньги изъяты из оборота в 36 городах страны. Больше всего фальшивок обнаружено в Минске (65 %). Чаще всего в банках сталкиваются с подделкой долларов – на их долю приходится 83,6 % случаев. В основном подделывают купюры номиналом 100 и 50 долларов. По оценке Нацбанка, свыше 90 % поддельных банкнот выпущены с помощью технологий полиграфии. Для того чтобы воспроизвести изображения на банкнотах, злоумышленники зачастую применяли принтеры.