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Банковские работники стали чаще выявлять фальшивые купюры

04 октября 2022 15:20
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Новости Беларуси. Поддельных банкнот в стране стали выявлять больше. За полгода банковские работники обнаружили 414 фальшивок, и это на 9 % больше, чем в 2021 году, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Банковские работники стали чаще выявлять фальшивые купюры-1

Поддельные деньги изъяты из оборота в 36 городах страны. Больше всего фальшивок обнаружено в Минске (65 %). Чаще всего в банках сталкиваются с подделкой долларов – на их долю приходится 83,6 % случаев. В основном подделывают купюры номиналом 100 и 50 долларов. По оценке Нацбанка, свыше 90 % поддельных банкнот выпущены с помощью технологий полиграфии. Для того чтобы воспроизвести изображения на банкнотах, злоумышленники зачастую применяли принтеры.

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# Деньги # Экономика # Наталья Надольская # Фотофакт

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