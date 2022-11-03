Какие продукты обязательно должны быть на полках белорусских магазинов? Определил МАРТ

Новости Беларуси. Какие продукты обязательно должны быть на полках магазинов, определили в Министерстве антимонопольного регулирования и торговли, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В документе на 65 страницах перечислены товары, обязательные к наличию для реализации. Список зависит от специализации магазина, его типа и площади. Это молочные, мясные, рыбные продукты, детское питание, кондитерка и бакалея, овощи – словом, все то, что должно быть на полках продовольственных магазинов с универсальным ассортиментом продукции. Отдельные списки установлены для промтоваров, автомагазинов, АЗС, дискаунтеров, киосков и других торговых объектов.