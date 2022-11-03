Прямой эфир

Какие продукты обязательно должны быть на полках белорусских магазинов? Определил МАРТ

03 ноября 2022 14:48
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Какие продукты обязательно должны быть на полках магазинов, определили в Министерстве антимонопольного регулирования и торговли, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Какие продукты обязательно должны быть на полках белорусских магазинов? Определил МАРТ-1

В документе на 65 страницах перечислены товары, обязательные к наличию для реализации. Список зависит от специализации магазина, его типа и площади. Это молочные, мясные, рыбные продукты, детское питание, кондитерка и бакалея, овощи – словом, все то, что должно быть на полках продовольственных магазинов с универсальным ассортиментом продукции. Отдельные списки установлены для промтоваров, автомагазинов, АЗС, дискаунтеров, киосков и других торговых объектов.

О других новостях экономики за 3 ноября читайте здесь.

# Торговля в Беларуси # Экономика # Наталья Надольская # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Заместитель премьер-министра: в стране впереди сельское хозяйство сейчас, в остальных отраслях есть проблемы
03 ноября 2022 13:05

Заместитель премьер-министра: в стране впереди сельское хозяйство сейчас, в остальных отраслях есть проблемы

Новые золотые монеты появятся в Беларуси. Какова их стоимость?
02 ноября 2022 17:00

Новые золотые монеты появятся в Беларуси. Какова их стоимость?

Новости экономики за 02.11.2022
02 ноября 2022 16:59

Новости экономики за 02.11.2022