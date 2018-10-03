Более 12 тысяч гектаров нарушенных лесных торфяников восстановят в Беларуси по проекту Wetlands

Новости Беларуси. Работы будут вестись на четырех территориях. Реабилитация нарушенных болот поможет стабилизировать уровень грунтовых вод, предотвратить минерализацию торфа и высыхание почвы, окажет положительное воздействие на реки и луга, прилегающие к проектным территориям, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Полученный опыт планируется использовать для разработки долгосрочного плана использования всех 260 гектаров осушенных торфяников, покрытых лесом. Сегодня Беларусь – один из лидеров по восстановлению болот. По проектам международной технической помощи уже восстановлена 51 тысяча гектаров.