Новости экономики за 03.10.2017

Новости Беларуси. Сентябрьский бум платежей в связи с началом нового учебного года. Требование предъявить квитанцию об оплате все чаще ставит в тупик активных пользователей интернет- и мобильного банкинга, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Оплачивая услуги, кружки и секции, а также учебники через ЕРИП, не каждый готов предъявить доказательство совершенного платежа на бумажном носителе, как того порой требуют.

Доказывать ничего не нужно, подобные требования неправомерны. По закону ЕРИП-платежи не обязательно подтверждать бумажными квитанциями. Достаточно знать номер операции в чеке или показать подтверждение платежа в электронном почтовом ящике. Система хранит информацию обо всех совершенных транзакциях. А те инстанции, которые по старинке требуют бумажных квитанций, обязаны сами проверять совершение платежа. То есть попросить, конечно, могут, но не требовать. НЕ ДОЖИДАЯСЬ ПЛАНОВОЙ ПОВЕРКИ

Сдать электросчетчик на внеплановую поверку можно, особенно если есть подозрение, что он мотает лишние киловатты. Если опасения подтвердятся, энергоснабжающая организация возьмет расходы за экспертизу на себя. Индукционный счетчик после 8 лет эксплуатации уходит в большую погрешность. Но изменение количества потребляемой электроэнергии в пределах 5-7 % – это восстановленные метрологические характеристики прибора учета. УДОБНО, НО НЕЗАКОННО

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