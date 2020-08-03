Новости экономики за 03.08.2020

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НЕФТЬ СНОВА ДЕШЕВЕЕТ

Мировые цены на нефть снижаются на фоне старта второго этапа сокращения добычи ОПЕК+. Цена октябрьских фьючерсов на североморскую Brent опускалась до 43 долларов за баррель. Сентябрьские фьючерсы на нефть марки WTI – до 40 долларов.

Второй этап ослабления сокращения добычи нефти ОПЕК+ начался 1 августа. Объем сокращений составляет 7,7 миллиона баррелей в сутки, и это на 2 миллиона меньше запланированного. Эти ограничения будут действовать до конца 2020 года.