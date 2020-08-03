Минтруда объяснил досрочную выплату пенсий созданием удобных условий для пожилых людей

Новости Беларуси. Пенсии в августе выплатят досрочно, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Те, которые по графику приходятся на 10 число и позднее, доступны к выплате на почте и через доставку уже 3 августа, через банки – с 5 августа. В Минтруда пояснили это решение созданием удобных условий для пожилых людей: меньше контактов и не надо никуда ездить.

С 1 июля указом Президента в стране повысили все трудовые пенсии. А с 1 августа – социальные пенсии, надбавки и доплаты пенсионерам старших возрастов в связи с изменением бюджета прожиточного минимума.