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Минтруда объяснил досрочную выплату пенсий созданием удобных условий для пожилых людей

03 августа 2020 16:05
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Новости Беларуси. Пенсии в августе выплатят досрочно, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Те, которые по графику приходятся на 10 число и позднее, доступны к выплате на почте и через доставку уже 3 августа, через банки – с 5 августа. В Минтруда пояснили это решение созданием удобных условий для пожилых людей: меньше контактов и не надо никуда ездить.

С 1 июля указом Президента в стране повысили все трудовые пенсии. А с 1 августа – социальные пенсии, надбавки и доплаты пенсионерам старших возрастов в связи с изменением бюджета прожиточного минимума.

Больше новостей экономики за 3 августа здесь.

# Пенсии # Экономика # Наталья Надольская

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