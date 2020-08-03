Belavia отменила рейсы в Россию до 14 августа. Что делать с купленными билетами

Новости Беларуси. Национальный авиаперевозчик отменил ближайшие рейсы в Россию до 14 августа включительно, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Ранее речь шла о возобновлении полетов с 1 августа, даже была открыта продажа билетов. Затем дату перенесли на 7-е. И вот снова перенос.

На уже приобретенные билеты распространяется общий порядок, то есть в случае отмены рейса можно однократно изменить дату полета без дополнительных сборов либо однократно изменить маршрут.